В ВСУ сообщили об интенсивных боях в Артемовске

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 175

Командующий Сухопутными войсками Украины Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной

В ВСУ сообщили об интенсивных боях в Артемовске

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские силы ведут активные наступательные действия.

В Артемовске продолжаются интенсивные бои. Об этом сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил, что ВС РФ предпринимают многочисленные попытки прорвать оборону на нескольких направлениях.

«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях», — отметил Сырский.

Сейчас добровольческие российские подразделения занимаются зачисткой города от украинских боевиков. ВСУ удерживают лишь небольшой участок в западной части населенного пункта ценой невероятных потерь.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Минобороны РФ сообщило о взятии еще четырех кварталов в Артемовске

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские авиабомбы весом 500 кг вынудили ВСУ резко сменить тактику в Артемовске. До ударов российской авиации украинские националисты размещали на верхних этажах жилых домов в Артемовске снайперов.

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