Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО
Минобороны РФ: ВС РФ ликвидировали восемь групп диверсантов в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
В военном ведомстве сообщили об успехах российской армии за минувшие сутки.
В Минобороны РФ заявили о пресечении деятельности восьми диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
По его данным, в районе сел Сладкое и Торское в ДНР Вооруженными силами РФ были разбиты две ДРГ. В ЛНР были обезврежены три группы диверсантов в районе населенных пунктов Невское, Новоселовское и Розовка. Также была пресечена деятельность трех нацистских группировок в районах Харьковской области.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
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