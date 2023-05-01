Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 841

Минобороны РФ: ВС РФ ликвидировали восемь групп диверсантов в зоне СВО

Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В военном ведомстве сообщили об успехах российской армии за минувшие сутки.

В Минобороны РФ заявили о пресечении деятельности восьми диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

По его данным, в районе сел Сладкое и Торское в ДНР Вооруженными силами РФ были разбиты две ДРГ. В ЛНР были обезврежены три группы диверсантов в районе населенных пунктов Невское, Новоселовское и Розовка. Также была пресечена деятельность трех нацистских группировок в районах Харьковской области.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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