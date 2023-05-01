ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 017

Все заданные цели поражены.

ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью Вооруженные Силы РФ нанесен групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удар был осуществлен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении МО РФ.

Благодаря этому нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

ВС РФ начали наносить удары про объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года. Российский президент отметил, что действия армии РФ стали ответом на атаки киевского режима, в частности, инцидент на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении украинского предприятия в Павлограде.

Тема:
Спецоперация
2 мая
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
1 мая
«Скоро вы увидите новые поставки»: США пообещали Украине дополнительное оружие
1 мая
Бывший американский морпех ликвидирован под Артемовском
1 мая
Социологический опрос: все меньше американцев готовы помогать Украине
1 мая
Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете
1 мая
Новая сцена для выступления: что Зеленскому понадобилось от Новой Зеландии
1 мая
Опасна малейшая утечка: Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном
1 мая
ВС РФ поразили украинский командно-наблюдательный пункт под Угледаром
1 мая
Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО
1 мая
«Мы не готовы»: Запад ожидает провал контрнаступления ВСУ
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео