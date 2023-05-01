ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Все заданные цели поражены.
Фото: © РИА Новости
Минувшей ночью Вооруженные Силы РФ нанесен групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удар был осуществлен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении МО РФ.
Благодаря этому нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
ВС РФ начали наносить удары про объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года. Российский президент отметил, что действия армии РФ стали ответом на атаки киевского режима, в частности, инцидент на Крымском мосту.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении украинского предприятия в Павлограде.
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