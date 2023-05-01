В ФСБ возбудили уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 98

Взрывотехники службы успели обезвредить второе взрывное устройство, расположенное на соседней опоре.

В ФСБ возбудили уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что в Ленинградской области неизвестная личность совершила подрыв опоры ЛЭП, что привело к разрушению конструкции. Об этом рассказали пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 1 мая в Гатчинском районе. В результате действий злоумышленника магистральная опора линии электропередач оказалась на земле, что видно на снимках, предоставленных петербургским управлением ФСБ.

В сообщении также отмечается, что сотрудники службы успели обезвредить второе взрывное устройство с электронным блоком, которое было расположено на соседней опоре.

По факту разрушения опоры ЛЭП возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за совершение диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области поезд сошел с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей.

В ФСБ возбудили уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

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Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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