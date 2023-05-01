В ФСБ возбудили уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Взрывотехники службы успели обезвредить второе взрывное устройство, расположенное на соседней опоре.
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что в Ленинградской области неизвестная личность совершила подрыв опоры ЛЭП, что привело к разрушению конструкции. Об этом рассказали пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 1 мая в Гатчинском районе. В результате действий злоумышленника магистральная опора линии электропередач оказалась на земле, что видно на снимках, предоставленных петербургским управлением ФСБ.
В сообщении также отмечается, что сотрудники службы успели обезвредить второе взрывное устройство с электронным блоком, которое было расположено на соседней опоре.
По факту разрушения опоры ЛЭП возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за совершение диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области поезд сошел с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей.
В ФСБ возбудили уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Читайте также
75%
-1.05 88.37
-1.83
Нашли ошибку?