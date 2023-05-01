Поезд сошел с рельсов в результате подрыва ж/д путей в Брянской области

На перегоне железнодорожных путей Брянск-Унеча с рельсов сошел состав грузового поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, к инциденту привела детонация ранее установленного на железной дороге взрывного устройства. Поезд был выведен из строя на 136 километре путей. О пострадавших не сообщается, уточнил Богомаз.

В Брянской области поезд сошел с рельсов. Фото: 5-tv.ru

Губернатор региона добавил, что движение на поврежденном участке ж/д путей остановлено. На месте ЧП осуществляют работу оперативные службы. Детали и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что два пассажирских поезда сошли с рельсов на железной дороге в Швейцарии.