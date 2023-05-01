Поезд сошел с рельсов в результате подрыва ж/д путей в Брянской области
Аварию прокомментировал губернатор региона.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
На перегоне железнодорожных путей Брянск-Унеча с рельсов сошел состав грузового поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, к инциденту привела детонация ранее установленного на железной дороге взрывного устройства. Поезд был выведен из строя на 136 километре путей. О пострадавших не сообщается, уточнил Богомаз.
В Брянской области поезд сошел с рельсов.
Губернатор региона добавил, что движение на поврежденном участке ж/д путей остановлено. На месте ЧП осуществляют работу оперативные службы. Детали и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее 5-tv.ru писал, что два пассажирских поезда сошли с рельсов на железной дороге в Швейцарии.
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