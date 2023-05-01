В Нидерландах поймали пьяного «Бориса Джонсона» за рулем автомобиля

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Рита Миронова
Рита Миронова 159

В Нидерландах арестовали водителя с поддельными украинскими правами на имя Бориса Джонсона

В Нидерландах поймали пьяного «Бориса Джонсона» за рулем автомобиля

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service

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У задержанного нашли водительское удостоверение украинского образца.

У нетрезвого водителя в Нидерландах изъяли фейковые права на имя Бориса Джонсона. Более того, водительское удостоверение было сделано на Украине. Как пишет портал NOS, пьяного мужчину остановили в городе Гронинген.

Водительское удостоверение у мужчины, правда, принадлежало совсем не ему и вряд ли вообще имело какую-либо ценность. На правах была фотография экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, а также его имя, дата и место рождения. Действие удостоверения должно было закончиться в 3000 году. Подделку изъяли, а пьяного водителя оштрафовали за нарушения.

Подобная ситуация с двойником Бориса Джонсона произошла в Швеции в январе. На вечеринке британского посольства появился Борис Джонсон в образе Ганнибала Лектера. Правда, за маской оказался обычный актер, которому за этот выход заплатили приличную сумму.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские беженцы устроили протест в Нидерландах из-за условий проживания.

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