Украинские беженцы устроили протест в Нидерландах из-за условий проживания

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Алексей Панков
Алексей Панков 62

Они жалуются на плохие санитарные условия, отсутствие приватности и низкое качество образования детей.

Украинские беженцы устроили протест в Нидерландах из-за условий проживания

Фото: www.globallookpress.com / Ana Fernandez

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Украинские беженцы провели митинг в центре Нидерландов. Их не устроили условия размещения на армейской базе в провинции Гелдерланд. Об этом сообщает местный портал GLD.nl.

В акции приняли участие несколько десятков украинцев. Они жаловались на плохие санитарные условия, отсутствие приватности, скудный рацион питания и низкое качество образования детей.

«Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно», — отметила одна из активисток.

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Власти страны отреагировали на акцию, признав правомерность некоторых претензий. В правительстве подчеркнули, что военные казармы — не лучшее место для длительного проживания. По последним данным, на военной базе проживает около 330 человек. При этом в ближайшем будущем к ним могут присоединиться новые беженцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беженцы из Украины на Кипре приводят в бешенство других мигрантов.

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