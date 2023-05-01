Американские политики по «неопытности» втянули Запад в военное противостояние с Россией.

Решение Запада вступить в конфликт с Россией обернулось для него «огромной катастрофой». Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя. Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — написал он в Twitter.

Барака известен регулярной критикой в адрес США и Евросоюза за их политический курс в отношении России. В частности, он заявлял, что «коллективный Запад» воспользовался Минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе для проведения подготовки к столкновению с Россией на Украине.

Также Барака называл Германию «второй целью» США в украинском конфликте, комментируя данные о причастности американской стороны к взрывам «Северных потоков» в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ряде стран, которые препятствуют политике США в вопросах, связанных с украинским кризисом.