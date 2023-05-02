Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 555

Сегодня энергии будут нестабильными, поэтому лучше запастись терпением.

Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 мая?

Во вторник будет трудно что-то начать или довести до конца. Энергии дня проявляются как хаос, противоречия тянут за собой всех, кто пытается как-то двигаться. Люди вокруг тоже могут проявлять неуравновешенное поведение.

Совет дня: не стройте на этот вторник больших ожиданий, они вряд ли сбудутся, а разочаровываться совсем бы не хотелось. Да, и закладывайте в график побольше времени на любые дела.

Предостережение дня: будьте особенно внимательны с деньгами и документами. В этот день возможны ошибки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
79.96
-0.55 87.66
-0.71
Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

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