Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 мая?

Во вторник будет трудно что-то начать или довести до конца. Энергии дня проявляются как хаос, противоречия тянут за собой всех, кто пытается как-то двигаться. Люди вокруг тоже могут проявлять неуравновешенное поведение.

Совет дня: не стройте на этот вторник больших ожиданий, они вряд ли сбудутся, а разочаровываться совсем бы не хотелось. Да, и закладывайте в график побольше времени на любые дела.

Предостережение дня: будьте особенно внимательны с деньгами и документами. В этот день возможны ошибки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.