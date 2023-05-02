«Рыдала в трубку»: Погребняк вспомнила, как однажды чуть не развелась с мужем

Семья блогера считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако на самом деле в паре не всегда было все гладко.

Блогер Мария Погребняк после опровержения слухов о разводе с футболистом Павлом призналась, что однажды дело до этого чуть не дошло. Чуть более 15 лет назад пара столкнулась с кризисом в отношениях. Девушка помнит то время до сих пор.

Непростой период в семье наступил, когда карьера спортсмена стала резко набирать обороты. На тот момент Павлу было лишь 23 года. Популярность футболиста породила внимание поклонниц. Погребняк стала переживать за это, вдруг мужчину уведут. Ревность дошла до того, что она начала буквально контролировать каждый шаг любимого.

«Я не могла себя контролировать, засекала время, во сколько он придет. Рыдала в трубку: Если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь». Бесконечные ссоры. Доверие полностью рухнуло», — рассказала Погребняк в интервью на одном из YouTube-шоу.

В состоянии стресса девушка поняла, ей нужно взять себя в руки. Она пришла к выводу, что именно ревность спровоцировала у нее подавленное психологическое состояние. Поэтому Мария решила переключить внимание на себя — самосовершенствоваться. Она села на диету, расширила круг общения, нашла интересное хобби. Все это придало ей еще больше уверенности, а футболист взглянул на любимую другими глазами.

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