С помощью двойника и гадалки черные риелторы продали чужую квартиру в Москве

Жуткое преступление произошло в Москве — никто не погиб, но ущерб составил десятки миллионов рублей. В столице банде черных риелторов удалось продать чужую квартиру.

Схема мошенничества заслуживает экранизации: в ней бандиты задействовали поддельные паспорта, связи в госорганах и даже двойника! Правда, уйти незамеченными им это не помогло. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук в этом убедился.