Польза, вред и диабет: опасно ли пить кефир на ночь и почему

Напиток всегда советовали пить перед сном, а теперь говорят, что это может привести чуть ли не к диабету. Где правда?

Можно ли считать кефир идеальным вариантом позднего ужина? Раньше врачи советовали пить этот напиток перед сном. Сейчас мнения разделились — некоторые специалисты не рекомендуют пить кефир на ночь из-за высокого инсулинового индекса.

Дело в том, что у кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Ночью активность инсулина и так максимальная, поэтому напиток приведет к резкому снижению уровня глюкозы в крови. А утром человек проснется уже с повышенным уровнем глюкозы. При регулярном употреблении напитка на ночь можно спровоцировать нарушение углеводного обмена и довести себя до преддиабетного состояния.

Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург объяснил aif.ru, что такой подход не совсем верный. Инсулиновый индекс — новый показатель, который еще недостаточно изучен.

«Само повышение инсулина мало говорит о чем-то, без учета чувствительности к нему — нормальная она или есть резистентность (снижение чувствительности к инсулину — Прим. ред.), что бывает при предиабете или сахарном диабете второго типа», — объяснил врач.

Чтобы доказать опасность кефира перед сном, нужно провести много исследований. А пока Гинзбург назвал напиток очень полезным и натуральным.

«И отказываться от него, в том числе и для приема перед сном, не стоит», — посоветовал врач.

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