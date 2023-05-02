Польза, вред и диабет: опасно ли пить кефир на ночь и почему

|
Рита Миронова
Рита Миронова 142

Диетолог Гинзбург заявил о недоказанности вреда кефира на ночь

Польза, вред и диабет: опасно ли пить кефир на ночь и почему

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Напиток всегда советовали пить перед сном, а теперь говорят, что это может привести чуть ли не к диабету. Где правда?

Можно ли считать кефир идеальным вариантом позднего ужина? Раньше врачи советовали пить этот напиток перед сном. Сейчас мнения разделились — некоторые специалисты не рекомендуют пить кефир на ночь из-за высокого инсулинового индекса.

Дело в том, что у кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Ночью активность инсулина и так максимальная, поэтому напиток приведет к резкому снижению уровня глюкозы в крови. А утром человек проснется уже с повышенным уровнем глюкозы. При регулярном употреблении напитка на ночь можно спровоцировать нарушение углеводного обмена и довести себя до преддиабетного состояния.

Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург объяснил aif.ru, что такой подход не совсем верный. Инсулиновый индекс — новый показатель, который еще недостаточно изучен.

«Само повышение инсулина мало говорит о чем-то, без учета чувствительности к нему — нормальная она или есть резистентность (снижение чувствительности к инсулину — Прим. ред.), что бывает при предиабете или сахарном диабете второго типа», — объяснил врач.

Чтобы доказать опасность кефира перед сном, нужно провести много исследований. А пока Гинзбург назвал напиток очень полезным и натуральным.

«И отказываться от него, в том числе и для приема перед сном, не стоит», — посоветовал врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать качественную сметану и распознать подделку.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
79.96
-0.55 87.66
-0.71
Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

Последние новости

1:06
Путин поручил кабмину проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов
0:49
СК завершил расследование дела о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей
0:36
Как дожить до 120 лет? Ученые разгадали секрет долголетия
0:22
Вне зоны доступа: зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в РФ
0:10
Что делать, когда все вокруг бесит: ТОП-6 лайфхаков для душевного спокойствия
23:57
«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

Сейчас читают

«Моя Мариночка!»: всплыли подробности, каким Вячеслав Зайцев был мужем
Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге
На радость студентам: Путин поручил перенести День молодежи
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео