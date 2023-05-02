В США допустили, что Россия возобновит покупку иностранной валюты в мае

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 175

Bloomberg: РФ может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов в мае

В США допустили, что Россия возобновит покупку иностранной валюты в мае

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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По оценкам западных аналитиков, первые объемы покупок будут весьма символичными — покажут, что страна не проедает резервы, а наращивает их.

Россия в конце весны может вернуться к закупкам иностранной валюты для своих резервов. В США считают, что это приблизит страну к новой экономической вехе. Статья об этом появилась на сайте Bloomberg.

Авторы уточнили, что энергетические доходы РФ в настоящее время возрастают, и целевой уровень в скором времени будет превышен.

«Закупки возможны уже в мае», — написано в материале.

Агентство спрогнозировало, что на первых этапах объемы закупок могут составить до 200 миллионов долларов в юанях в месяц. По словам авторов, китайская валюта остается основным активом, который страна может задействовать для сделок с использованием банковского счета для российского фонда.

В статье указано, что разморозка закупки иностранной валюты подтвердит способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне ограничений и антироссийских санкций, в частности, потолка цен на энергоносители.

Эксперты считают, что накапливание резервов положительно отразится на российском рынке, национальной валюте, а также поможет рублю вырасти.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце марта ЦБ впервые после наложения санкций на российские банки возобновил публикацию данных о международных золотовалютных резервах России.

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