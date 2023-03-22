ЦБ возобновил публикацию данных о международных резервах России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

За год объем золотых запасов страны вырос на один миллион унций.

ЦБ возобновил публикацию данных о международных резервах России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Новости

Центральный Банк Российской Федерации снова будет предоставлять информацию о структуре международных резервов. Соответствующая публикация появилась на сайте Банка России.

Центробанк остановил раскрытие состояния международных резервов в марте прошлого года после введения антироссийских санкций Запада. Тогда США и Европа заблокировали порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ.

Из появившихся данных следует, что за период с начала февраля 2022 года по начало марта 2023 года золотовалютные резервы страны снизились почти на 9% и составили 574,2 миллиарда долларов. Также сообщается об увеличении объемов золотых запасов страны на один миллион унций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.96
0.12 82.97
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Петербургских застройщиков обяжут делать площадки для выгула собак
20:10
«Через боль»: Гоар Аветисян идет на немыслимые жертвы ради тела мечты
20:00
«Дотронулись до локтевого сустава»: что скрывает рукопожатие Путина и Си Цзиньпина
19:57
Регионы РФ под водой: когда прогнозируется пик весенних паводков
19:49
Москвич незаконно купил редкого львенка и довел до рахита ужасным содержанием
19:42
Второй Леонтьев: стилист объяснила эпатажные образы Киркорова

Сейчас читают

Как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Армена Джигарханяна
Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
Почему страны НАТО причастны к попытке атаки Севастополя дронами ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео