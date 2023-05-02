Филипп Киркоров рассказал о нежелании уезжать из России

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Алексей Панков
Алексей Панков 157

Музыкант не намерен менять свою позицию по этому вопросу.

Филипп Киркоров рассказал о нежелании уезжать из России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Филипп Киркоров ответил на вопрос о возможном отъезде из России. В интервью dni.ru музыкант признался, что его позиция остается неизменной. Уезжать из страны он не планирует.

«Это подвиг и, в какой-то степени, позиция. И эта позиция неизменна: я родился и начал карьеру в Советском Союзе, продолжил в России и буду в России впредь», — заявил музыкант.

Он также добавил, что часть вырученных с недавних концертов средств он передаст семьям военнослужащих. Кроме того, цветы от поклонников музыкант относит к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Артист подчеркнул, что для него самого и его детей это место — святое. Киркоров подчеркнул, что «без подвига этого солдата не могло бы быть ни дней рождений, ни праздников, ни смеха, ни музыки, ни любви».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров прокомментировал планы переехать жить за рубеж. 

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