Филипп Киркоров рассказал о нежелании уезжать из России
Музыкант не намерен менять свою позицию по этому вопросу.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Филипп Киркоров ответил на вопрос о возможном отъезде из России. В интервью dni.ru музыкант признался, что его позиция остается неизменной. Уезжать из страны он не планирует.
«Это подвиг и, в какой-то степени, позиция. И эта позиция неизменна: я родился и начал карьеру в Советском Союзе, продолжил в России и буду в России впредь», — заявил музыкант.
Он также добавил, что часть вырученных с недавних концертов средств он передаст семьям военнослужащих. Кроме того, цветы от поклонников музыкант относит к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Артист подчеркнул, что для него самого и его детей это место — святое. Киркоров подчеркнул, что «без подвига этого солдата не могло бы быть ни дней рождений, ни праздников, ни смеха, ни музыки, ни любви».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров прокомментировал планы переехать жить за рубеж.
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