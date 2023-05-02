«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову

Артисты знакомы много лет, но никогда не поднимали тему своих взаимоотношений. Что их связывает?

Лолита Милявская призналась в любви Филиппу Киркорову. Поздравляя короля российской эстрады с днем рождения, артистка искренне выразила свои чувства и посвятила этому целый пост в своем блоге.

«Я люблю тебя без концертных костюмов, без блесток, потому что знаю настоящую и очень преданную друзьям сущность! Если уж и седина в бороду, то и „бес“ в ребро», — написала Милявская в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что знакома с Киркоровым очень давно, поэтому без сомнений знает, каков он настоящий, и до сих пор поражается его энергичности.

«Где находится у тебя мотор, который не дает останавливаться не только тебе, но и всем, кто рядом?» — удивилась Лолита.

Недавно 56-летний Киркоров признался, что встретил новую любовь. Этот человек, по словам исполнителя, мотивирует его, а также греет и вдохновляет. Певец счастлив, что наконец встретил то, что очень долго искал.

Ранее 5-tv.ru писал, какие мужчины больше не интересуют Лолиту Милявскую.