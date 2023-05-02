Налоговики заблокировали счета двух компаний Оксаны Самойловой

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 19 526

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Налоговики заблокировали счета двух компаний Оксаны Самойловой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний Оксаны Самойловой. Как стало известно 5-tv.ru, обе организации занимаются продажей одежды.

Согласно данным из базы СПАРК, счета приостановлены утром 2 мая. Одна фирма торгует одеждой для всей семьи и товарами для дома, вторая — одеждой для девочек от трех до 15 лет. Известно, что бренд детской одежды у Самойловой появился в 2015 году. С тех пор компания продает детские наряды стоимостью в среднем от трех до восьми тысяч рублей. Примечательно, что в личной карточке организации указано о нескольких взысканиях. Согласно данным, за последний год с компании принудительно взыскали более 150 тысяч рублей долга. О проверках и взысканиях второй компании Самойловой информации нет.

С чем связана приостановка обоих счетов бизнесвумен — неизвестно. Ранее появилась информация о массовых проверках среди блогеров. Последней в серых схемах уличили Елену Блиновскую, у которой за два года неуплаты налогов накопился долг почти на миллиард рублей.

Сейчас в «черном списке» правоохранителей числятся четверо популярных российских блогеров, которых вскоре ожидает масштабная и тщательная проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю Елены Блиновской, которая из ярославского бухгалтера превратилась в «королеву инфоцыган».

Налоговики заблокировали счета двух компаний Оксаны Самойловой

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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