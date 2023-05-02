Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров

Трое из списка уже стали фигурантами уголовных дел, еще четверо вскоре «заплатят по счетам».

У правоохранителей в списках семь популярных российских блогеров, сообщил источник 5-tv.ru. В этот «реестр» входят уже оскандалившиеся Александра Митрошина, Валерия Чекалина и Елена Блиновская.

И есть еще четверо инфлюенсеров, по финансовым операциям которых проводятся проверки. Их счета в рамках действий заблокированы, то есть приостановлены операции по счетам, а также переводы электронных денежных средств.

Блогер Валерия Чекалина вместе с супругом Артемом в начале марта стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Оказалось, что блогер на протяжении нескольких лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников, а ее выручка превысила лимит, предусмотренный упрощенной системой налогообложения.

Популярный блогер Александра Митрошина оказалась в центре налогового скандала в конце первого весеннего месяца, против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. По некоторым данным свои долги она уже погасила, но официально эта информация не подтверждается.

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали 27 апреля по подозрению в неуплате налогов. По версии следствия, женщина намеренно «дробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Столичный суд вынес решение в отношении блогера — ее отправили под домашний арест. Интересно, что будет с ее мужем, как выяснилось, он сказочно богат.

Ранее адвокат Евгений Тонкий в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, почему российским блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов.