Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
В отношении семи популярных российских блогеров проводятся проверки о финансовых махинациях
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Трое из списка уже стали фигурантами уголовных дел, еще четверо вскоре «заплатят по счетам».
У правоохранителей в списках семь популярных российских блогеров, сообщил источник 5-tv.ru. В этот «реестр» входят уже оскандалившиеся Александра Митрошина, Валерия Чекалина и Елена Блиновская.
И есть еще четверо инфлюенсеров, по финансовым операциям которых проводятся проверки. Их счета в рамках действий заблокированы, то есть приостановлены операции по счетам, а также переводы электронных денежных средств.
Блогер Валерия Чекалина вместе с супругом Артемом в начале марта стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Оказалось, что блогер на протяжении нескольких лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников, а ее выручка превысила лимит, предусмотренный упрощенной системой налогообложения.
Популярный блогер Александра Митрошина оказалась в центре налогового скандала в конце первого весеннего месяца, против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. По некоторым данным свои долги она уже погасила, но официально эта информация не подтверждается.
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали 27 апреля по подозрению в неуплате налогов. По версии следствия, женщина намеренно «дробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Столичный суд вынес решение в отношении блогера — ее отправили под домашний арест. Интересно, что будет с ее мужем, как выяснилось, он сказочно богат.
Ранее адвокат Евгений Тонкий в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, почему российским блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов.
- 1 мая
- «Мразь, обманувшая всю страну»: Отар Кушанашвили высказал все, что думает о Блиновской
- 1 мая
- Удаляют совместные фото: после ареста Блиновской от нее отвернулись друзья
- 1 мая
- Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях
- 30 апр
- «Святых людей нет»: Ксения Бородина прокомментировала арест Блиновской
- 30 апр
- Владения по всей России: муж Блиновской оказался сказочно богат
- 30 апр
- История Елены Блиновской: как бухгалтер из Ярославля стала «королевой инфоцыган»
- 29 апр
- Компенсируют ущерб? Россия попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской
- 29 апр
- Конец марафонам желаний: главные скандалы Елены Блиновской
- 29 апр
- Тетя Блиновской осудила ее за неуплату налогов: «Вообще не понимаю этого»
- 29 апр
- Хитрецы на «упрощенке», или Что такое «дробление» бизнеса — ответ адвоката Жорина
Читайте также
53%
-0.55 87.66
-0.71
Нашли ошибку?