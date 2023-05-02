Стала известна причина смерти модельера Валентина Юдашкина

Известный творец семь лет боролся с раком. Могла ли именно эта болезнь стать причиной трагедии?

Известный российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Как рассказал источник 5-tv.ru, причиной трагического события стала прогрессирующая онкология.

Известно, что известный творец семь лет боролся с раком. Неутешительный диагноз был поставлен в 2016 году. Так, рак правой почки привел к распространению метастаз по всему организму. Осложнения возникли и в головном мозге. При этом, как отмечает источник, врачи наблюдали отрицательную динамику в лучевой терапии. Новые очаги не переставали появляться.

Валентин Юдашкин является заслуженным деятелем искусств и народным художником России, удостоен множеств наград. Однако более известен как создатель Дома моды Valentin Yudashkin. Он создавал в том числе коллекции для российских спортсменов и армии. Его образы показывали в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни. Дизайнер немногим ранее пожаловался на острую боль в желудке.