Стала известна причина смерти модельера Валентина Юдашкина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 14 832

Модельер Валентин Юдашкин скончался от прогрессирующего рака

Стала известна причина смерти модельера Валентина Юдашкина

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Известный творец семь лет боролся с раком. Могла ли именно эта болезнь стать причиной трагедии?

Известный российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Как рассказал источник 5-tv.ru, причиной трагического события стала прогрессирующая онкология. 

Известно, что известный творец семь лет боролся с раком. Неутешительный диагноз был поставлен в 2016 году. Так, рак правой почки привел к распространению метастаз по всему организму. Осложнения возникли и в головном мозге. При этом, как отмечает источник, врачи наблюдали отрицательную динамику в лучевой терапии. Новые очаги не переставали появляться. 

Валентин Юдашкин является заслуженным деятелем искусств и народным художником России, удостоен множеств наград. Однако более известен как создатель Дома моды Valentin Yudashkin. Он создавал в том числе коллекции для российских спортсменов и армии. Его образы показывали в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни. Дизайнер немногим ранее пожаловался на острую боль в желудке.

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