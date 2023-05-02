Опасная посылка: в Москве на почту прислали мешок с загадочным содержимым

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 79

В отделении Почты России в Москве обнаружили предмет, похожий на автомат

Опасная посылка: в Москве на почту прислали мешок с загадочным содержимым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna

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Порванный огромный пакет уже отправили на срочную экспертизу. Что было внутри?

В одном из почтовых отделений Москвы обнаружили странный мешок с предметом, похожим на автомат. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По его данным, все произошло в поселении Марушкинское ТиНАО.

Пакет оказался порван, из него торчали четыре рукоятки предмета, похожего на автомат.

Посылка в терминале Почты России в поселении МарушкинскоеПосылка в терминале Почты России в поселении Марушкинское. Фото: 5-tv.ru

На данный момент мешок упаковали и отправили на экспертизу. Пока неизвестно, насколько посылка опасна и что действительно было внутри.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США.

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