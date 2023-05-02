Свайп влево: Tinder расстается с Россией

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Компания Match Group, владеющая Tinder, объявила об уходе из России

Свайп влево: Tinder расстается с Россией

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Уже в начале лета у россиян заблокируют доступ к сервису.

Популярный сервис для онлайн-знакомств Tinder покидает Россию. Об этом сообщается в ежегодном отчете Match Group, владеющей приложением.

По сообщению компании, уже к концу июня пользователи из России не смогут пользоваться ее услугами.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — говорится сообщении.

Кстати, до этого стало известно о том, что у россиян уже возникали некие проблемы с работой приложения для знакомств. В частности, из-за ухода Visa и Mastercard у граждан РФ возникли трудности с оплатой подписки. Однако очень долгое время Tinder работал на территории страны, в отличие от своих конкурентов — Badoo и Bumble, которые Россию покинули еще давно.

Также известно, что летом прошлого года Tinder оштрафовали на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные русских пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мошенница из Подмосковья обманывала мужчин и детей в Tinder.

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