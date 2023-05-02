Украинские боевики бьют по шахтам под Соледаром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81

ВСУ наносят удары по району соляных шахт со складами вооружения под Соледаром

Украинские боевики бьют по шахтам под Соледаром

Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские журналисты стали свидетелями массированного удара ВСУ из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

Украинские боевики активно обстреливают район соляных шахт под Соледаром, сообщает РИА Новости.

Корреспонденты агентства с места событий передают, что за 30 минут украинские войска выпустили по шахтам массированный залп из систем «Град», артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и танка.

Также сообщается, что контролирующие город добровольческие подразделения отвечают на удары противника, в том числе задействуя авиацию.

Соледар и его соляные шахты в начале 2023 года были освобождены и находятся под контролем российскими силами. Известно, что подземные выработки с 1960 годов частично использовались как оружейные склады Советской армии.

С началом боевых действий на востоке Украины появилась информация, что украинские военные вывозят хранящееся в шахтах оружие, а в июле 2022 года сообщалось о подрыве боевиками оружейных складов. Однако на днях эти сведения были опровергнуты: российские бойцы обнаружили оружие и боеприпасы в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Выяснилось, что украинские боевики перед бегством действительно заминировали шахты, однако привести в исполнение план уничтожения запасов оружия не успели.

По данным военных, на подземных складах осталось много стрелкового вооружения и боеприпасов к нему. В числе прочего обнаружились 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом из которых лежит по десять пистолетов-пулеметов.

Ранее 5-tv.ru показал, каким отступающие украинские войска оставили Соледар.

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