Украинские боевики бьют по шахтам под Соледаром
ВСУ наносят удары по району соляных шахт со складами вооружения под Соледаром
Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС
Российские журналисты стали свидетелями массированного удара ВСУ из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.
Украинские боевики активно обстреливают район соляных шахт под Соледаром, сообщает РИА Новости.
Корреспонденты агентства с места событий передают, что за 30 минут украинские войска выпустили по шахтам массированный залп из систем «Град», артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и танка.
Также сообщается, что контролирующие город добровольческие подразделения отвечают на удары противника, в том числе задействуя авиацию.
Соледар и его соляные шахты в начале 2023 года были освобождены и находятся под контролем российскими силами. Известно, что подземные выработки с 1960 годов частично использовались как оружейные склады Советской армии.
С началом боевых действий на востоке Украины появилась информация, что украинские военные вывозят хранящееся в шахтах оружие, а в июле 2022 года сообщалось о подрыве боевиками оружейных складов. Однако на днях эти сведения были опровергнуты: российские бойцы обнаружили оружие и боеприпасы в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Выяснилось, что украинские боевики перед бегством действительно заминировали шахты, однако привести в исполнение план уничтожения запасов оружия не успели.
По данным военных, на подземных складах осталось много стрелкового вооружения и боеприпасов к нему. В числе прочего обнаружились 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом из которых лежит по десять пистолетов-пулеметов.
Ранее 5-tv.ru показал, каким отступающие украинские войска оставили Соледар.
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