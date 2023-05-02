В администрации США признали провал национальной политики и экономики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91

NI: в США обнаружили, что политическая и экономическая система государства не работает

В администрации США признали провал национальной политики и экономики

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Руководство страны задумало кардинальную перестройку всей государственной системы.

В правительстве США признали, что общественно-политическая и экономическая системы страны перестали работать и требуют перестройки. Однако изменить сложившуюся ситуацию будет крайне сложно из-за того, что внутренние интересы государства не способствуют радикальным переменам. Об этом пишет автор издания National Interest Карлос Роа.

Журналист проанализировал выступление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, в котором тот признал ошибочность жесткой рыночной экономической политики США в течение последних 40 лет и отказался от идеи того, что рынки всегда распределяют капитал эффективно и оптимально для общества.

Также Салливан назвал ошибочной международную экономическую политику США, которая позволила Китаю и России расширить свои военные амбиции. Наконец, нового подхода к экономике от администрации США требуют перемена климата и экономическое неравенство, считает политик.

В связи с этим Салливан заявил о новой экономической доктрине США, которая будет учитывать интересы всех слоев населения и равные для граждан возможности, а также будет направлена на защиту окружающей среды.

В свою очередь Роа уверен, что реализовать задуманную американской администрацией «перестройку» будет сложно, так как корпорации и богатый слой населения не заинтересованы в равенстве и защите окружающей среды, поскольку это может ударить по их прибыли.

Вместе с тем потребуются изменения в законодательстве и госрегулировании, что могут встретить в штыки консервативные круги, выступающие за свободный рынок и невмешательство государства в экономику.

«На сегодня воплотить в жизнь промышленную стратегию США будет непросто — если вообще возможно. Хотя Америка все еще богата и сильна, ей грозит внутренний политический раскол, целый ряд внешних вызовов и, что тревожнее всего, мешают укоренившиеся внутренние интересы, которые будут противостоять любым радикальным, но необходимым переменам в национальной и международной экономической доктрине страны», — констатирует аналитик.

Роа подчеркнул, что политики и эксперты США должны осознавать реальную ситуацию в стране и понимать последствия задуманных реформ, иначе они могут привести к «дальнейшей катастрофе».

В начале апреля обозреватель American Thinker Брайан Джундеф в своей статье сравнил США с «адской дырой» наподобие «Голодных игр», где правящий класс по собственной прихоти разоряет экономику, разрушает мечты граждан и уничтожает каждого, кто встанет на пути.

Аналитик признался, что беспокоится за детей и внуков, которые станут первым поколением американцев, чьи возможности и благополучие будут скромнее, чем у родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США приближают свою «смерть», используя доллар в качестве оружия.

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