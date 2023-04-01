Начало конца: США приближают свою «смерть», используя доллар как оружие

Американские аналитики боятся представить, куда завет их политика, избранная властями. Гегемонии больше не существует. Что думают об этом в других странах?

Правительство США поступило в корне неверно, избрав агрессивную тактику ведения дел на внешнеполитической арене. Сегодня доллар в буквальном смысле используется как оружие — им манипулируют, принуждая ряд подконтрольных стран делать то, что им не хочется. Столь резкая политика неизбежно приведет Штаты к краху. Такое мнение выразили колумнисты китайской газеты Global Times.

«Превратив свою долларовую гегемонию в оружие, США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира посредством денежно-кредитной монополии. Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов», — подчеркивалось в заявлении зарубежных экспертов.

Авторы публикации отметили, что американские санкции, введенные и вводимые по сей день против России не имеют никаких иных целей, кроме одной: попытаться хоть как-то удержать свой авторитет в условиях жесточайшего кризиса.

Китайские аналитики приводят в пример ситуацию с системой SWIFT. США выдавили Россию из нее, но вместе с тем от системы добровольно отказываются и другие государства, которые более не хотят зависеть от доллара. Гигантский «мыльный пузырь» скоро лопнет, и от былых США не остается и следа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предрекли поражение в войне с Китаем.