Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность двух ДРГ в Харьковской области

Российская армия за минувшие сутки обезвредила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генарал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

В военном ведомстве уточнили, что деятельность диверсантов была пресечена в районе населенных пунктов Синьковка и Берестовое. Кроме того, стало известно о ликвидации украинского склада боеприпасов близь села Кисловка в Харьковской области.

Конашенков добавил, что за сутки на купянском направлении был нанесен ущерб живой силе и технике противника. Украинская сторона потеряла до 60 боевиков ВСУ, две бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20, стоящую на вооружении киевского режима.

Генерал-лейтент подчеркнул, что успехов российской армии удалось добиться благодаря слаженной работе авиации и артиллерии подразделений ВС РФ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине подсчитали число пропавших в результате боевых действий.