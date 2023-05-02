На Украине подсчитали число пропавших в результате боевых действий
МВД Украины: около 23 тысяч человек считаются без вести пропавшими с начала СВО
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Между тем Незалежная закупает оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных.
Порядка 23 тысяч украинцев считаются пропавшими в результате боевых действий в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило МВД страны.
Там прокомментировали, что с начала конфликта на Украине без вести пропавшими считалось несколько десятков тысяч человек. Большая их часть была найдена, однако информация об еще 23 тысячах отсутствует. В ведомстве уточнили, что все они пропали при чрезвычайных обстоятельствах на поле боя.
Еще в середине апреля на Украине было известно лишь о семи тысячах пропавших без вести. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам исчезнувших при чрезвычайных обстоятельствах Олег Котенко.
В министерстве реинтеграции отметили, что в стране был запущен единый реестр людей, о местоположении которых ничего неизвестно. Ведомство ранее сообщало об успешной закупке оборудования, с помощью которого возможно будет собирать и хранить ДНК-материалы украинских военнослужащих. В настоящее время процесс отбора материала налаживается для оптимизации работы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании озвучили ежесуточное число потерь в рядах ВСУ в боях за Артемовск.
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