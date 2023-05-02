В правительстве страны отметили, что решение о введении ограничений нанесло бы вред грузинскому народу и стране, в целом.

В Грузии сравнили введение страной антироссийских санкции с харакири. Таким мнением поделился мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами.

По словам грузинского политика, Тбилиси ранее дал понять, что не присоединяется к санкциям, которые ряд стран ввел против России. Он объяснил, что Грузия воздержалась от ограничений, чтобы не противоречить собственным национальным интересам и не вредить грузинскому народу.

«Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — прокомментировал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта».

Каладзе отметил, что конфликт 2008 года, когда российские ВС вступили в столкновение с грузинской стороной, показал масштабы ущерба нарушения отношений государств. Деятель добавил, что одной из главных задач правящей партии Грузии является сохранение мира, безопасности и развития экономики в стране.

Ранее 5-писал, что в США признали свою одержимость антироссийскими санкциями.