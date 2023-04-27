В США признали одержимость в соблюдении санкций против РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Глава Минторга США Раймондо признала одержимость страны вводить новые санкции против РФ

В США признали одержимость в соблюдении санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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По мнению американских политиков, у России по всему миру есть сети обхода ограничений и мер экспортного контроля.

Американские власти признали свою одержимость соблюдать во что бы то ни стало антироссийские санкции. С таким заявлением выступила глава Министерства торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

«Мы с готовностью приступили к созданию коалиции из 39 стран. И она держится крепко, могу сказать вам. Мы ежедневно работаем с другими странами и в рамках нашей собственной системы по обеспечению соблюдения ограничений. Мы одержимы применением ограничений. Это действительно трудно», — отметила политик.

Кроме того, чиновница глубоко убеждена, что Россия якобы за не один десяток лет создала по всему миру некие сети обхода санкций и мер экспортного контроля. В связи с чем Минторгу США пришлось ввести в черный список более 500 компаний, а также остановить поставки в РФ оборудования на «сотни миллионов долларов». В заключение она добавила, что принятые американскими властями действия стали приносить свои плоды и оказывать значительное влияние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.

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