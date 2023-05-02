Лично перерезал пуповину: Павел Прилучный стал отцом в третий раз

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 626

Павел Прилучный стал отцом в третий раз

Фото, видео: Instagram* / bugevuge; 5-tv.ru

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Имя новорожденного звездные родители пока держат в секрете.

Супруга Павла Прилучного — Зепюр Брутян — родила. Радостной новостью актер поделился с подписчиками в своем блоге, опубликовав видео из роддома.

Пара стала родителями несколько дней назад — 28 апреля. На кадрах видно, что Прилучный сам перерезал пуповину.

Звезда сериала «Закрытая школа» стал отцом в третий раз. Двое детей Мия и Тимофей родились в прошлом браке с актрисой Агатой Муцениеце. Ребята уже успели познакомиться с братом. Имя новорожденного звездные родители пока держат в секрете. Однако судя по цвету пеленки, в которую был завернут малыш, у пары родился мальчик.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный похвастался пением дочери Мии на концерте и выложил видео в своем личном блоге. Девочка исполняла песню про дружбу из мультфильма «Маша и Медведь» стоя на сцене.

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