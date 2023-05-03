«Мы уже огромные»: беременную Надежду Ангарскую положили на сохранение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 578

Беременную Надежду Ангарскую положили на сохранение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / nadezhdaanga; 5-tv.ru

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Медики обеспокоены, что роды могут пройти сложно. Но почему?

Актриса и телеведущая Надежда Ангарская скоро во второй раз станет мамой. Девушка сообщила поклонникам, что ее кладут на сохранение, поскольку плод внутри нее стал слишком большим.

При этом Ангарская сохраняет спокойствие и позитивный настрой. По дороге в медицинское учреждение она записала видео. На кадрах было видно, что знаменитость полна сил и энергии, она в хорошем настроении и много шутила.

«Интересный момент: ребенок уже 4 килограмма 400 граммов. Мы уже вышли за пределы. Давид мой родился четыре килограмма 300 граммов. Сказали приходить на госпитализацию, потому что мы огромные. Надо что-то делать. Но я еще могу ходить, танцевать и работать», — заявила Ангарская в своем блоге.

К слову, о беременности Ангарская сообщила в конце прошлого года. Для нее, как и для фанатов, это событие стало неожиданностью. При этом о личной жизни знаменитость не распространялась. Лишь признавалась, что не одинока. Но некоторую информацию о своем любимом все же поведала. Оказалось, что спутником стал тренер ее сына Давида Николай Федчук. Впоследствии футболист подтвердил — он будущий папа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто родился у актера Павла Прилучного.

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