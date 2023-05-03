Евросоюз планирует ограничить транзит товаров через Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40

Bloomberg: ЕС планирует ограничить транзит товаров через Россию

Евросоюз планирует ограничить транзит товаров через Россию

Фото: www.globallookpress.com / James Arthur Gekiere

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Страны G7 рассматривают предложения с целью борьбы с обходом ранее введенных запретов.

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций Запада может включить в себя ограничения транзита товаров через Россию. Об этом сообщил сайт Bloomberg.

Источник рассказал агентству, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничения грузовых перевозок по территории страны. Собеседник уточнил, что предложение было внесено с целью борьбы с нарушениями уже введенных санкций. Кроме того, в Европе изучаются меры, которые могут быть приняты в отношении судов, отключающих транспондеры.

В материале отмечается, что в США, Канаде и Японии готовят свой список ограничений для Москвы. Например, в Канаде рассматривают санкции, которые могут коснуться прав человека и оборонной промышленности России.

Предполагается, что страны — участницы G7 озвучат свои планы в рамках саммита в Японии, который состоится в мае.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тбилиси оценили возможность введения санкций против РФ.

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