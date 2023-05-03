Не менее девяти человек погибли при стрельбе в школе Белграда

Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде. Об этом сообщает местное издание Novosti.

На данный момент известно о том, что мальчик пришел в школу около девяти утра и начал стрелять из пистолета своего отца. Это произошло в районе Врачар сербской столицы.

«Погибли девять человек, один из них — охранник», — говорится в сообщении.

Среди раненых есть те, чья жизнь находится в опасности. Также сообщается, что семиклассник мог находиться под воздействием наркотиков. В остальном он был примерным школьником из семьи медиков.

➡️ Pucnjava u osnovnoj školi u centru Beograda

➡️ Nastavnica i troje dece prebačeni su u Urgentni centar

➡️ Uhapšen osumnjičeni učenik

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BBC, Fonet pic.twitter.com/MvzwwTamBn — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) May 3, 2023

Возле учебного заведения сейчас находятся полицейские и несколько машин скорой помощи. Стрелявший задержан.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что стрелявший в школе Петербурга подросток состоял на учете.