Не менее девяти человек погибли при стрельбе в школе Белграда
Известно, что подросток мог находиться под действием наркотиков.
Фото: www.globallookpress.com / Vedat Xhymshiti
Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде. Об этом сообщает местное издание Novosti.
На данный момент известно о том, что мальчик пришел в школу около девяти утра и начал стрелять из пистолета своего отца. Это произошло в районе Врачар сербской столицы.
«Погибли девять человек, один из них — охранник», — говорится в сообщении.
Среди раненых есть те, чья жизнь находится в опасности. Также сообщается, что семиклассник мог находиться под воздействием наркотиков. В остальном он был примерным школьником из семьи медиков.
➡️ Pucnjava u osnovnoj školi u centru Beograda— BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) May 3, 2023
➡️ Nastavnica i troje dece prebačeni su u Urgentni centar
➡️ Uhapšen osumnjičeni učenik
➡️ Više: https://t.co/SryXHxQYHI
BBC, Fonet pic.twitter.com/MvzwwTamBn
Возле учебного заведения сейчас находятся полицейские и несколько машин скорой помощи. Стрелявший задержан.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что стрелявший в школе Петербурга подросток состоял на учете.
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