Угрожал сверстникам: стрелявший в школе Петербурга подросток состоял на учете
Стрелявший в школе Петербурга подросток угрожал одноклассникам и стоял на учете
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
В одной из школ в Калининском районе девятиклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета, пострадали несколько детей.
Стрелявший из пневматического пистолета в школе Санкт-Петербурга подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
По словам его одноклассников, парень уже давно ведет себя вызывающе, до этого приносил в школу электрошокер. Как стало известно 5-tv.ru, ранее его обвиняли в краже.
Подросток устроил стрельбу в одной из школ в Калининском районе 13 апреля. Девятиклассник принес на уроки пневматический пистолет. Палить начал еще на подходе к школе — возле автобусной остановки он обстрелял двоих сверстников. Затем зашел внутрь и разрядил обойму в коридоре — пострадали еще трое подростков.
Стрелявшего увезли в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Читайте также
43%
-0.41 90.00
0.24
Нашли ошибку?