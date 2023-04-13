Угрожал сверстникам: стрелявший в школе Петербурга подросток состоял на учете

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Стрелявший в школе Петербурга подросток угрожал одноклассникам и стоял на учете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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В одной из школ в Калининском районе девятиклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета, пострадали несколько детей.

Стрелявший из пневматического пистолета в школе Санкт-Петербурга подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

По словам его одноклассников, парень уже давно ведет себя вызывающе, до этого приносил в школу электрошокер. Как стало известно 5-tv.ru, ранее его обвиняли в краже.

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в Калининском районе 13 апреля. Девятиклассник принес на уроки пневматический пистолет. Палить начал еще на подходе к школе — возле автобусной остановки он обстрелял двоих сверстников. Затем зашел внутрь и разрядил обойму в коридоре — пострадали еще трое подростков.

Стрелявшего увезли в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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