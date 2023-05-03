МВД опубликовало видео с задержанными по делу о нападении на баскетболиста Шведа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 217

Стало известно, что послужило причиной драки между мужчинами. Источник 5-tv.ru уточнил, что перепалка началась из-за супруги спортсмена.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Telegram / МВД МЕДИА; 5-tv.ru

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В министерстве внутренних дел сообщили, что сотрудниками столичной полиции были задержаны подозреваемые в избиении баскетболиста команды ЦСКА Алексея Шведа. Фигуранты проходят по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью спортсмена. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки. Трое мужчин на момент задержания находились в машине, которая стояла рядом с одним из торговых центров на Пятницком шоссе.

«Задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий», — заключила Волк.

В министерстве было возбуждено уголовное дело по факту избиения известного российского баскетболиста по статье 111 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ночью 2 мая стало известно, что Швед был госпитализирован в одну из московских клиник с серьезными травмами после нападения на него на Большой Никитской улице. Источник 5-tv.ru сообщил, что нападавшими были три молодых человека в возрасте от 17 до 20 лет. Один из парней отмечал свой день рождения в ресторане на Никитском Бульваре, где и произошла встреча с баскетболистом.

«Произошла словесная перепалка с женой Алексея Шведа, он заступился и началась драка», — раскрыл подробности источник.

Ранее стало известно, что баскетболист был помещен в реанимацию в частной клинике. Медики расценивают полученные Алексеем травмы как тяжкий вред здоровью. Известно, что у спортсмена перелом черепа и височной кости, а также амнезия и другие серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент нападения на баскетболиста Алексея Шведа в Москве попал на видео.

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