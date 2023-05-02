Момент нападения на баскетболиста Алексея Шведа в Москве попал на видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 410

Напавшие на спортсмена молодые люди оказались очень конфликтными персонажами. Что произошло в тот вечер?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре столицы. Более того, стали известны личности нападавших.

По информации источника, нападение произошло около 23:15 по московскому времени. В тот вечер спортсмен был трезв, а вот те, кто на него напал, уже конфликтовали с администрацией ресторана на Большой Никитской.

Оказалось, что именно вчера, 1 мая, команда Алексея Шведа проиграла решающий матч полуфинальной серии «Локомотиву-Кубань» в Москве и впервые в истории не смогла выйти в финал турнира. Некоторые СМИ предположили, что причиной конфликта могло стать это, однако источник утверждает, что нападение на баскетболиста никак не связано с игрой его команды.

Сейчас защитник ЦСКА находится в клинике. Швед получил серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой, по информации клуба, принять участие в ближайших матчах не сможет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали у ресторана в Москве.

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