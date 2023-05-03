Месть или плохая оценка: почему подросток в Белграде открыл огонь в школе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 130

Стрельба в школе Белграда могла произойти из-за плохой оценки нападавшего

Месть или плохая оценка: почему подросток в Белграде открыл огонь в школе

Фото: Reuters / DJORDJE KOJADINOVIC

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В рюкзаке нападавшего находились три коктейля Молотова. Почему мальчик так поступил?

Подросток, устроивший стрельбу в школе Белграда, мог сделать это из-за плохой успеваемости. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно новой информации, семиклассник перед трагедией получил единицу по истории. Более того, правоохранители нашли его рюкзак. В нем находились три коктейля Молотова.

По последним данным МВД, школьник вел стрельбу из двух пистолетов. В итоге девять человек, включая охранника, убиты, семеро ранены и находятся в тяжелом состоянии. При этом журналисты сообщают о 15 пострадавших.

До этого также были предположения, что 14-летний парень мог быть под наркотиками.

Утром в среду, 3 мая, в столице Сербии мальчик пришел в школу около девяти утра и начал стрелять из пистолета своего отца. Это произошло в районе Врачар сербской столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как не менее девяти человек погибли при стрельбе в школе Белграда.

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