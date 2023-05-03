«Блестящее достижение»: военный эксперт оценил работу спецслужб в Крыму

ФСБ России раскрыла группу украинских агентов, готовивших убийства руководителей Крыма и подрывы объектов транспортной инфраструктуры.

Предотвращение планируемого агентами украинской разведки теракта в Крыму — это блестящее достижение российских спецслужб. Так работу сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) в комментарии 5-tv.ru оценил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это говорит о том, что у наших спецслужб в Крыму все схвачено, что они контролируют каждый возможный шаг диверсантов и террористов, которые или засланы с территории Украины или существуют как спящие ячейки на территории Крыма», — отметил он.

Эксперт добавил, что благодаря профессиональной работе спецслужб население Крыма чувствует себя уверенно и спокойно. По словам Литовкина, планируемое диверсантами убийство ряда высших чиновников Крыма стало бы ударом для всех жителей полуострова, потому что, когда убивают руководителей, люди чувствуют себя незащищенными и перестают верить власти.

В свою очередь подрыв объектов транспортной инфраструктуры, который агенты украинской разведки также намеревались осуществить, должен был посеять панику на территории, добавил эксперт.

Теракты, которые пытаются осуществлять украинские спецслужбы, Литовкин назвал частью большой войны, которую ведут США против России на территории Украины наряду с непосредственными боевыми действиями и информационными атаками. И сегодня перед Россией стоит задача противостоять противнику на всех этих фронтах, подчеркнул эксперт.

«Надо везде, начиная от фронта буквального, где воюют наши военнослужащие, до фронта информационного и террористического, проявлять бдительность, активность и высокое профессиональное мастерство, чтобы уничтожать вот эту заразу бандеровскую, которая пытается сдержать в страхе не только украинское население, но и население Российской Федерации», — эмоционально заключил Литовкин.

В ФСБ ранее сообщили о задержании в Крыму семерых законспирированных агентов украинской разведки, у которых нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида, радиоуправляемые детонаторы, оборудование для слежки и средства связи.

По данным российских спецслужб, задержанные планировали серию терактов в Крыму, в том числе убийство главы Республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко, а также подрыв объектов транспортной инфраструктуры полуострова.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности разоблачения группы украинских диверсантов в Крыму сотрудниками ФСБ России.