Частные обсуждения: в США отреагировали на слова Зеленского об утечке данных Пентагона

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69

CNN: в США после слов Зеленского об утечке Пентагона заявили о контактах с Киевом

Частные обсуждения: в США отреагировали на слова Зеленского об утечке данных Пентагона

Фото: www.globallookpress.com / Dankihot / (dankihot.com)

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Когда в Киеве успели пообщаться с Вашингтоном?

Соединенные Штаты находятся на постоянной связи с Украиной по многим вопросам, в том числе по утечке секретных данных Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица Вашингтона.

По словам одного из чиновников, они общаются с коллегам по поводу несанкционированного раскрытия информации.

«Но мы не собираемся вдаваться в подробности этих частных обсуждений», — говорится в сообщении.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post говорил, что узнал об утечке секретных данных из СМИ и не получал заранее информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. Добавив при этом, что это «плохо для репутации Белого дома и США и невыгодно для Украины».

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский прибыл в Финляндию с государственным визитом.

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