Зеленский прибыл в Финляндию с государственным визитом

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 206

Лидеры двух стран обсудят конфликт на Украине, развитие двусторонних отношений а также глобальную геополитическую обстановку.

Зеленский прибыл в Финляндию с государственным визитом

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на канцелярию финского президента Саули Ниинисте.

Лидеры собираются обсудить вопросы двусторонних финско-украинских отношений, а также глобальную геополитическую повестку.

Ожидается, что во время своего визита в страну Зеленский проведет встречи с главами правительств стран Северной Европы для обсуждения конфликта вокруг Украины, в частности ведение боевых действий и поддержку киевского режима европейскими странами.

Ранее стало известно о намерении президента Незалежной отправиться в Финляндию по приглашению главы страны. Сообщалось, что в саммите европейских глав правительств примут участие премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Предполагается, что одной из тем для обсуждения станет оценка перспектив Украины на вступление в НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры».

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Последние новости

20:39
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
20:22
Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей
20:02
В Петербурге появится новая российская прививка для собак
19:52
Сгорел, как свечка: почему Юдашкин умер от рака за считаные часы
19:40
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
19:33
«Нам сейчас нужна»: Финляндия не поделится своей авиацией с Украиной

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
Нашли идеальную жертву: почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео