Центробанк сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки и возраста заемщиков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

ЦБ: доля ипотечных заемщиков в РФ к концу 2022 года выросла вдвое

Центробанк сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки и возраста заемщиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA

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Все больше российских заемщиков смогут расплатиться с банками только ближе к пенсии.

Доля ипотечных кредитов сроком на 30 лет выросла вдвое за год и достигла 40%. Информация об этом следует из опубликованного Банком России обзора на тенденции кредитного поведения россиян.

С 2022 по 2023 год доля «длинной» ипотеки увеличилась на 50%. К концу 2021 года показатель был зафиксирован на отметке в 20%. Подобное явление ЦБ охарактеризовал как экстремальное. Регулятор также отметил, что основная возрастная группа заемщиков — это люди в возрасте 35-45 лет.

В ЦБ обратили внимание, что заметно вырос возраст «контрактного погашения кредита», то есть даты, до наступления которой заемщики должны погасить кредит в полном объеме. В 2022 году более 40% кредитов было выдано клиентам, которые на момент погашения достигнут 65-летнего возраста. В 2021 году процент таких заемщиков составил менее 25%.

Банк России считает, что увеличение сроков ипотеки и взросление заемщиков несут риски для сферы кредитования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США допустили, что Россия возобновит покупку иностранной валюты в мае.

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