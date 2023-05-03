Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки информации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 245

T-Online: утечка о поездке Зеленского в ФРГ может поставить визит под вопрос

Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки информации

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Киев крайне негативно отреагировал на произошедшее.

Информация о возможной поездке украинского лидера в Германию утекла в СМИ. В связи с этим визит может быть отменен, сообщает немецкий портал T-Online и отмечает негативную реакцию Киева на произошедшее.

«Оно (украинское правительство. — Прим. ред.) было очень разочаровано тем, что очень чувствительная информация о политике безопасности была опубликована преднамеренно из немецких источников», — говорится в сообщении.

При этом власти Германии готовы ввести особые меры безопасности, задействовав снайперов и собак, во время визита Зеленского.

В среду, 3 мая, глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. Там он планировал обсудить с президентом страны Саули Ниинисте отношения между странами, а также украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Зеленскому в скором времени придется сделать серьезный выбор: продолжать боевые действия или же пойти на мирные переговоры.

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