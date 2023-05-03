Украине предрекли отсутствие разумного пути для достижения своей цели.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени придется сделать серьезный выбор: продолжать боевые действия или же пойти на мирные переговоры. Об этом сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис изданию 19FortyFive.

По его словам, глава Украины не планирует давать свое согласие на сделку, в результате которой территория его страны останется под контролем РФ.

«Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — говорит эксперт.

Он также добавил, что контрнаступление боевиков Украины не сможет принести Киеву успеха, ведь им не хватает техники.

«Учитывая эти условия, в ближайшей или среднесрочной перспективе у Украины нет разумного пути для достижения своей цели», — заключил Дэвис.

Еще в сентябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о невозможности переговоров с РФ. А президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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