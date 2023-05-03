Аскольд Запашный побывал в пункте отбора контрактников и поддержал добровольцев

Народный артист РФ и деятель культуры Аскольд Запашный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Центр начал работать месяц назад, но уже принял множество желающих отправиться на службу.

Помимо добровольцев, в пункт отбора часто приходят известные личности. Недавно, например, центр посещал актер Валерий Баринов, известный публике по роли полковника Ноздрева в «Кадетстве». Он лично поддержал бойцов и выразил благодарность специалистам, работающим в центре.

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный также выразил слова поддержки всем пришедшим в пункт отбора. Он отметил, что польза от посещения подобных центров известными российскими артистами есть. Она заключается в мотивации, которую артисты передают будущим военнослужащим.

«Мы с братом понимаем, что психологическая помощь тоже имеет большое значение, так что все, что касается нашей помощи на „гражданке“ — безусловно, это очень важно. <…> Я буду делать все от себя зависящее», — сказал Запашный.

Артист регулярно посещает госпитали и реабилитационные центры и всячески поддерживает и помогает участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную информацию о выплатах, льготах и требованиях пункта отбора на военную службу по контракту.