Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей

Актрису Наталию Дрожжину измотали бесконечные разбирательства, в которые она оказалась втянута после громкого скандала с наследством актера Баталова.

Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. И уже несколько лет идут разбирательства, связанные с имуществом актера. Сразу после его смерти актриса Наталия Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин, по версии следствия, незаконно завладели недвижимостью актера. Мужчина сейчас заключен под стражу.

Наталия Дрожжина 3 мая приехала в Замоскворецкий суд. Актриса прибыла на заседание в сопровождении врачей. Недавно 74-летняя обвиняемая пережила инсульт и лежала в больнице.

Там она встретилась с Михаилом Цивиным. Как сообщил портал StarHit.ru, актриса даже не взглянула в сторону своего мужа. При этом женщина помогала супругу проворачивать аферы.

Гитана Леонтенко, 87-летняя вдова Баталова, на заседание не приехала. Но она намерена биться до последнего, чтобы обвиняемым назначали наказания.

«Как люди могут отнимать или брать что-то у других? Это идиотство! Я бы хотела, чтобы их наказали по всей строгости, чтобы больше никто не смог поступить также», — сказала Гитана Леонтенко.

В настоящий момент Следственный комитет продолжает выяснять, кто помогал супругам совершить мошенническую махинацию. В 2021 году полиция задержали нотариуса Дмитрия Бублия. Он признался, что регистрировал поддельные документы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что Наталия Дрожжина перенесла три инсульта и потеряла 15 килограммов во время судебных разбирательств.