Наталья Дрожжина перенесла три инсульта и потеряла 15 килограммов за время судов

За три года разбирательств по делу о мошенничестве фигурантка Наталья Дрожжина растеряла здоровье. Об этом рассказала подруга мужа актрисы Михаила Цивина — телеведущая Едена Старостина в эфире одного из федеральных телеканалов. Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова, по данным следствия, стали жертвами махинаций супружеской пары и лишились многомиллионного наследства.

Как отметила Старостина, 74-летнюю Дрожжину привозили на последнее судебное заседание прямо из больницы, в тапочках. Артистка не смогла выдержать пятичасового заседания, ей стало плохо, пришлось вызывать врачей скорой помощи. Цивин подтверждает слова подруги. Он возмущен, что его жену обвиняют в притворстве и попытках вызывать жалость у судьи. Муж актрисы заявил, что она страдает целым рядом хронических недугов, в том числе тахикардией, брадикардией и мерцательной аритмией.

«Она похудела на 15 килограммов. С шестого февраля по сегодняшний день у нее три инсульта. Когда 21 марта ее привезли, заседание длилось около пяти часов, ей стало плохо. Вызвали скорую, и Михаил Семенович кинулся спасать свою жену», — сказала Старостина.

Несмотря ни на что разбирательства продолжаются. Михаила Цивина недавно отправили в СИЗО, Дрожжиной в связи с состоянием здоровья избрали другую меру пресечения — запрет на определенные действия. Это и стало причиной слухов, что актриса не забыла свое ремесло и активно использует в суде. Однако не все считают звезду «17 мгновений весны» симулянткой. Домработница пары высказала неожиданное мнение.

«Я думаю, Наташа отдыхает от тирании, от этих всех побоев, которые он ей устраивал. У нее же много недвижимости, где-нибудь спряталась», — сказала женщина.

Уголовное дело в отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено после огласки их конфликта с родственниками Баталова, вдовой Гитаной Леонтенко и дочерью Гитаной-Марией, страдающей ДЦП. Следствие полагает, что супруги под предлогом заботы получили право распоряжаться собственностью и деньгами семьи. Предприимчивая пара якобы шефствовала над пожилой дамой и ее больной дочкой, параллельно оформляла генеральные доверенности. Вины они не признают, более того, подают встречные иски с требованиями компенсации.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какой приговор может ожидать Цивина и Дрожжину по делу о наследстве Баталова.