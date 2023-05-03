«Нужно порешать кое-какие вопросы»: Барецкий назвал причины возвращения Пугачевой в РФ

По словам шоумена, приезд в Москву был в планах певицы.

Шоумен Стас Барецкий, который утверждает, что купил дом Аллы Пугачевой, подтвердил, что певица приехала в Россию.

«Она приехала для того, чтобы вещи свои из замка забирать. Потому что у нас была договоренность. Она сказала, что она приедет. Она, соответственно, приехала. Ну, видимо, не только за этим приехала. Видимо, на похороны модельеров, своих друзей. Я с ней общался по телефону. Сегодня буквально с ней созванивались. Я говорю: «Алла Борисовна, вы надолго?». Она говорит: «Ну пока не знаю». Нужно будет порешать кое-какие вопросы». Соответственно, она заедет в замок. Там будет, видимо, заниматься своими вещами», — рассказал он эксклюзивно для 5-tv.ru.

Добро пожаловать на ваши похороны: Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой и раскрыл детали «сделки»

Шоумен пообещал пригласить журналистов и местных жителей в замок после окончания майских праздников и после того как Пугачева заберет свои вещи. Барецкий добавил, что на территории дворца построят крематорий.

«Подождите чуть-чуть. Через неделю, через две. Майские праздники закончатся, Алла Борисовна свои вещи заберет. И мы пригласим журналистов и местных жителей. Пожалуйста, приходите! Просто я не могу сейчас там распоряжаться, потому что там лежат вещи Аллы Борисовны. Будем ждать. А так она вывезет, и мы начнем сразу же строить крематорий, ставить оборудования и будут открытые двери. Пожалуйста, приходите—смотрите», — поделился Стас Барецкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Барецкий был шокирован обстановкой в замке Аллы Пугачевой.