Подобен Богу: Прилучный и Брутян рассекретили имя новорожденного сына
Прилучный и Брутян назвали новорожденного сына Микаэлем
Фото: Instagram* / bugevuge
Актер по случаю выписки супруги из роддома приготовил ей приятный сюрприз.
Актер Павел Прилучный, ставший почти неделю назад в третий раз отцом, рассекретил имя новорожденного наследника. Сделать это он решил сразу после выписки жены Зепюр Брутян из роддома.
В своем блоге знаменитость опубликовал фото из дома, который украсил к выписке его супруги Зепюр Брутян из роддома. Комната была заставлена цветами и усыпана шарами. Также он установил светящуюся табличку с подписью, которая, собственно, и рассекретила имя малыша.
«Добро пожаловать, Микаэль», — было написано на табличке. Снимок опубликовало издание 7Дней.ru.
Имя Микаэль — еврейского происхождения, в переносном значении «подобен Богу».
Свою беременность Брутян раскрывать не спешила, публика узнала о ней в феврале. По ее словам, она наслаждалась своим положением и волнительным ожиданием. Лишь на последних месяцах уже стала ощущать нагрузку, боли. На роды Брутян отправилась не одна, а с супругом. Пуповину лично перерезал Прилучный. А после того, как малыша запеленали, взглянуть на него приехали дети актера от первого брака — сын Тимофей и дочка Мия.
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