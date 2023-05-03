Актриса Надежда Ангарская родила второго ребенка: «Это того стоит»

От первого брака знаменитость воспитывает семилетнего сына Давида.

Актриса, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская родила второго ребенка. Счастливым событием она поделилась со своими подписками.

«Лежит там, кряхтит маленький. Все чудеса этого процесса я испытала вновь. Но это того стоит», — рассказала она.

На свет появился сын. Его имя знаменитость пока держит в секрете.

Днем ранее стало известно, что Ангарскую положили в роддом на сохранение. Актриса рассказывала, что врачи были обеспокоены тем, что плод был слишком большой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный стал отцом в третий раз.

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