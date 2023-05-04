В МИД РФ предупредили Украину и ее союзников о последствиях контрнаступления

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 274

Замглавы МИД РФ Галузин: Киев и Запад ожидают печальные последствия контрнаступления

В МИД РФ предупредили Украину и ее союзников о последствиях контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Российские силы готовы к любому развитию событий.

Украину и ее западных союзников ожидают печальные последствия контрнаступления, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с «Известиями». Он указал, что российские силы готовы к любым сценариям.

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют. Уверен, что наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», — сказал Галузин.

Он добавил, что Запад накачиванием киевского режима вооружением лишь усугубляет ситуацию. Замглавы МИДа также назвал неприемлемым и оторванным от реальности мирный план Украины, согласно которому Россия должна уйти из четырех новых регионов, что вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов.

«Все это — плод воспаленной фантазии. <…> Предпосылок для возвращения к процессу начала мирных переговоров и к политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса на данный момент не просматривается», — отметил он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому на утечку данных Пентагона.

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