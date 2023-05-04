В Петербурге мотоциклист влетел в машину каршеринга

В Санкт-Петербурге на оживленном перекрестке мотоцикл врезался в машину каршеринга. Больше всех пострадал байкер. У него черепно-мозговая травма и перелом руки. Мужчину увезли в больницу.

Сам мотоцикл после столкновения погнулся и остался без доброй половины деталей. У арендованного авто помято правое крыло и поцарапана фара. Водитель не пострадал.